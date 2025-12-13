কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা মাদক মামলার আসামির মৃত্যু

মাদক মামলায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা মেহেদী হাসান (৩০) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেহেদী হাসান কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মেহেদী হাসান বাড্ডা থানার একটি মাদক মামলায় কারাবন্দী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার মরানপুর গ্রামে। বাবার নাম মো. মোস্তফা ফরাজী।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে।