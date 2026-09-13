মিরপুরে ‘হুর’-এর আউটলেট উদ্বোধন

ঢাকার মিরপুর-১ সার্কেলের রূপায়ণ লতিফা শামসুদ্দীন স্কয়ারে পঞ্চম আউটলেট উদ্বোধন করেছে দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘হুর’।
গত বৃহস্পতিবার আউটলেটটি উদ্বোধন করেন যমুনা গ্রুপের পরিচালক (মার্কেটিং, সেলস অ্যান্ড অপারেশনস) মোহাম্মদ আলমগীর আলম। এ সময় ‘হুর’-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন এই আউটলেটে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য থাকছে নানা ধরনের পোশাকের সংগ্রহ। পরিবারের সদস্যদের জন্য রয়েছে ‘ম্যাচিং কালেকশন’, যেখানে একই রং ও নকশার পোশাকে পুরো পরিবারকে সাজানোর সুযোগ থাকছে।
দেশীয় শিল্প, ঐতিহ্যবাহী নকশা, আকর্ষণীয় প্রিন্ট ও আধুনিক ফ্যাশনের সমন্বয়ে ‘হুর’-এর পোশাক তৈরি। দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী পোশাকের পাশাপাশি তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্যাশনপ্রেমীদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ২০২০ সালে যাত্রা শুরু করা ব্র্যান্ডটি।