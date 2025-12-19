প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলায় ক্র্যাবের নিন্দা, দোষীদের বিচার দাবি

সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর ঘটনায় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে যে হামলা চালিয়েছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব)। অবিলম্বে এই ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
শুক্রবার এক বিবৃতিতে ক্র্যাবের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল ও সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ্ এ দাবি জানান।
ক্র্যাব নেতারা বলেন, সংবাদমাধ্যম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা কিংবা হেনস্তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি প্রথমে দৈনিক প্রথম আলো, তারপর দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এ সময় পত্রিকা দুটির অনেক সাংবাদিক ভবনের ভেতরে আটকা পড়েন। খবর পেয়ে সেনা, পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে হামলাকারীদের সরিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে ভবনের ভেতরে আটকা পড়া সাংবাদিকদের উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
আকস্মিকভাবে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার কারণে শুক্রবার প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের ছাপা পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।