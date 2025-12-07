সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুদক

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ
নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন অভিযোগের অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদক বলছে, রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার, নিকুঞ্জ-১ আবাসিক এলাকায় সাজসজ্জা-সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের নামে রাষ্ট্রের প্রায় ২৪ কোটি টাকার ক্ষতিসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে এ অনুসন্ধান চলছে।

আজ রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

দুদক সূত্র জানায়, অভিযোগে বলা হয়েছে, আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তিনি নিকুঞ্জ-১ এলাকায় সাজসজ্জা-সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের নামে সরকারি তহবিলের ক্ষতি করেছেন।

দুদক বলছে, গত ১৬ নভেম্বর আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি। এরপর অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য একটি টিম গঠন করা হয়।

