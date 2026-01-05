সাগর-রুনি হত্যা মামলা: তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ পেছাল ১২৩ বার

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজ সোমবারও আদালতে জমা পড়েনি। তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নতুন তারিখ দিয়েছেন আদালত।
এ নিয়ে এই মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ১২৩ বার পেছানো হলো।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে আজ এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের ধার্য দিন ছিল। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পক্ষ থেকে আজ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি।
ঢাকার সিএমএম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নতুন তারিখ ঠিক করেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় এই সাংবাদিক দম্পতি নৃশংসভাবে খুন হন। সাগর মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। রুনি ছিলেন এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক।
ঘটনার এক যুগ পর এই মামলা তদন্তের দায়িত্ব পিবিআইকে দেওয়া হয়। গত বছরের ৪ নভেম্বর মামলার আগের তদন্ত সংস্থা র্যাবের কাছ থেকে নথিপত্র বুঝে নেয় পিবিআই।
মামলা তদন্তের দায়িত্বে আছেন পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজিজুল হক। দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি প্রথম আলোকে বলেছিলেন, তদন্তকাজ নতুন করে শুরু করেছেন।