ডেঙ্গুতে মৃত্যু এক শ ছাড়াল

সারা দেশে চলতি বছরে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ পার হলো। আজ রোববার পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে মারা গেছেন ১০১ জন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শনিবার সকাল আটটা থেকে আজ রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আর এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪ হাজার ১৮৩ জন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৪৮ জন। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ১৮ জন এডিস মশাবাহিত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে দুজনই মারা গেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালগুলোতে। আর একজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামের হাসপাতালে। এ সময় ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা মহানগরীর হাসপাতালগুলোতে। এ সংখ্যা ৮০। এরপরই আছে চলতি বছরের ‘ডেঙ্গুর হটস্পট’ বরিশাল বিভাগের জেলা বরগুনায়। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৫। ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯৫ জন। এ বিভাগে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১১ জন। এর মধ্যে সাতজনই মারা গেছেন বরগুনায়।
গত বছর (২০২৪) এ সময় পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১০২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এবার সে তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা সামান্য কম হলেও বর্তমান পরিস্থিতি নাজুক বলেই মনে করেন জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন। তিনি আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, এবার ডেঙ্গু বেশি ছড়িয়েছে রাজধানীর বাইরে। সেখানে মশা নিয়ন্ত্রণে প্রায় কোনো কার্যক্রম নেই। আবার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব একটা বড় সমস্যা। সরকার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলছে। কিন্তু সেটা ডেঙ্গুকে দিয়েই শুরু করা উচিত। ডেঙ্গু পরীক্ষা থেকে স্বাস্থ্যসুবিধা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। এর কোনো প্রচেষ্টা দেখি না।