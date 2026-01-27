বহু জাতিগোষ্ঠী–ধর্মের স্বীকৃতি সংবিধানে রাখতে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী করুন: আলী রীয়াজ

বহু জাতিগোষ্ঠী আর বহু ধর্মের স্বীকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে রাখতে হলে সবার দায়িত্ব গণভোটে ‘হ্যাঁ’–কে বিজয়ী করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ‘গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময়’ শীর্ষক এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলী রীয়াজ এ কথাগুলো বলেন।
সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষদের উদ্দেশে আলী রীয়াজ বলেন, ‘আপনারা যদি চান যে বহু জাতিগোষ্ঠী, বহু ধর্মের স্বীকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে থাকুক, তাহলে আমাদের সবার দায়িত্ব হচ্ছে “হ্যাঁ” ভোটকে বিজয়ী করা। এটি আমাদের করতে হবে। কারণ, আমরা এই স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে চাই।’
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান তপন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব কামাল উদ্দিন বিশেষ অতিথি ছিলেন।
জুলাই জাতীয় সনদকে ‘পাহাড় ও সমতলের ভাগ করার রাজনীতির বিরুদ্ধে’ বলেও মন্তব্য করেন আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, সবার সমতার জন্য, এমনকি ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে যে সমতা, সেই সমতার প্রস্তাব করেছে জুলাই জাতীয় সনদ।
আলী রীয়াজ আরও বলেন, সংবিধানের পরিবর্তন ও সংস্কারের বিষয়টি শুধু ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি নাগরিকদের সামগ্রিক অধিকার সুরক্ষার প্রশ্ন। তাঁর মতে, ধর্ম পালনের অধিকার, ভাষাগত অধিকার, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত অধিকারসহ সব মৌলিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।
বাংলাদেশ একটি বহু জাতিগোষ্ঠী, বহু ধর্ম ও বহু ভাষার মানুষের দেশ—এ বাস্তবতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি না দিয়ে এসব অধিকার সুরক্ষিত না করা হলে দেশের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে বাংলাদেশের যে অপরিমেয় সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে বলেও মন্তব্য করেন আলী রীয়াজ।
গণভোট নিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে উল্লেখ করে আলী রিয়াজ বলেন, ‘বিভিন্নভাবে গণভোটকে কেন্দ্র করে, জুলাই জাতীয় সনদকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার হচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, এই অপপ্রচারের বিষয়ে আপনারা সচেতন থাকুন। যেকোনো বিষয় প্রচারের আগে আপনারা জুলাই সনদ পড়ে দেখবেন, এটি আসলেই সেখানে আছে কি না।’
সবাইকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আলী রীয়াজ বলেন, নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক মানুষের যেসব অধিকার, সেসব যেন ধর্ম ও বর্ণের নামে কোনো সরকারের পক্ষে বঞ্চিত করা সম্ভব না হয়। সে কারণে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে এটি যুক্ত করার কথা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে একমত হয়েছে, তারা সংবিধানে এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে। এটি তখনই হবে, যখন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হবে।
আলী রীয়াজ বলেন, ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় জুলাই জাতীয় সনদকে গণভোটে বিজয়ী করা। এটা রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য থাকবে। আপনারা এটি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করুন।’