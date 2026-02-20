রমজানে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে ব্যবসায়ী নেতাদের প্রতি আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের

রমজানে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারের ব্যবসায়ী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। আজ শুক্রবার বিকেলে তিনি এ আহ্বান জানান।
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি খাদ্যপণ্যে কোনো ধরনের ভেজাল মেশানো যাবে না। সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট যখন বাজারে অভিযান পরিচালনা করবেন, তখন পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। এতে বাজারে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। সব ব্যবসায়ী নেতার সহযোগিতা কামনা করেন ডিএমপি কমিশনার।
ব্রিফিং অনুষ্ঠানে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম, মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।