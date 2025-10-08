ই-কমার্সে ‘ইকমইজিএআই’-এর সাফল্য: পণ্য বিক্রয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন

বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল ই-কমার্স বাজারে টিকে থাকা ও সফল হওয়া প্রতিটি উদ্যোক্তার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। পণ্যের গুণগত মান যতই ভালো হোক না কেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সেগুলোকে আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে না পারলে আশানুরূপ বিক্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। পণ্যের জন্য মুখরোচক, শ্রুতিমধুর ও বিক্রয় বাড়ানোর উপযোগী ‘কপি রাইটিং’ বা ‘প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিং’ অনেক উদ্যোক্তার কাছেই একটি কঠিন কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মৌলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি যুগান্তকারী সমাধান নিয়ে এসেছে ইকমইজিএআই (eComEasyAI)। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) একটি পূর্ণাঙ্গ কপি রাইটিং সলিউশন, যা ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ বিক্রয় নিশ্চিত করার এক নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।
ই-কমার্স উদ্যোক্তারা প্রায়ই দেখেন যে তাঁদের চমৎকার পণ্য থাকা সত্ত্বেও সঠিক লিখিত প্রচারণার অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসছে না। একটি পারফেক্ট কপি রাইটিং অথবা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিংই পারে সর্বোচ্চ বিক্রয় নিশ্চিত করতে। ইকমইজিএআই ঠিক এ অভাবই পূরণ করতে এসেছে, যা সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত। এই প্ল্যাটফর্ম কেবল আপনার পণ্যের ছবি দেখেই বাংলাসহ ৩৫টির অধিক ভাষায় অনবদ্য সব কপি রাইটিং ও প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লিখে দেবে যার যার নিজস্ব ভাষাশৈলী ও লেখার রীতিনীতি অনুযায়ী, যা আপনার অনলাইন বিক্রয়কে বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম।
প্রতিষ্ঠানটির সহপ্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলী কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার ও হাশমী বিন মোস্তফা। তাঁরা বলেন, ‘আমরা লক্ষ করে দেখেছি, বাংলাদেশের ই-কমার্স সাইটগুলোতে বাংলা ভাষায় পণ্যের বর্ণনা শূন্যের কোঠায়।’ তাঁদের মতে, এর কারণ একটি পণ্যের জন্য মার্কেটিং কনটেন্ট লেখা পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ, পক্ষান্তরে গুণগতমানসম্পন্ন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখা বেশ চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু ক্রেতার নিকট তাঁর মাতৃভাষায় পণ্যের বর্ণনা উপস্থাপন করা একটা আলাদা গুরুত্ব বহন করে, যা পণ্যে বিক্রি বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।
ইকমইজিএআইয়ের কার্যপ্রণালি খুব সহজ ও ব্যবহারকারীবান্ধব। এর অন্যতম প্রধান ফিচার হলো পণ্যের ছবি আপলোড করার সহজ প্রক্রিয়া। উদ্যোক্তারা চাইলে সরাসরি মোবাইলের ক্যামেরা বা কম্পিউটারের ওয়েবক্যাম ব্যবহার করে ছবি তুলে আপলোড করতে পারেন অথবা পূর্বে সংরক্ষিত পণ্যের ছবি কম্পিউটার অথবা মোবাইল উভয় ডিভাইস থেকে আপলোড করতে পারেন। ছবি আপলোড করার পর ব্যবহারকারীরা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী ভাষা, টোন ও প্রিসেট বেছে নিয়ে পণ্যের জন্য আকর্ষণীয় বর্ণনা তৈরি করতে পারেন। এই কাস্টমাইজেশন সুবিধা গ্রাহকের ব্র্যান্ডের ভয়েস ও টার্গেট অডিয়েন্সের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বর্ণনা তৈরি করতে সাহায্য করে। এটি নিশ্চিত করে, প্রতিটি বর্ণনা যেন আপনার ব্র্যান্ডের স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরে এবং নির্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণিকে আকর্ষণ করে।
শুধু একটি পণ্যের ছবি নয়, ইকমইজিএআই আপনাকে একই পণ্যের বিভিন্ন দিক থেকে তোলা সর্বোচ্চ পাঁচটি ছবি একসঙ্গে ব্যবহার করার সুবিধা দেয়। এই মাল্টি-ইমেজ অপশন ব্যবহার করে আপনি আরও বিস্তারিত এবং আকর্ষণীয় বর্ণনা তৈরি করতে পারবেন। এই পদ্ধতি গ্রাহকদের পণ্যটি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে ধারণা দিতে সহায়তা করে এবং তাঁদের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একবার বর্ণনা তৈরি হয়ে গেলে, ইকমইজিএআই সেগুলোকে আপনার অ্যাকাউন্টে সংরক্ষণ করে রাখে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে আপনি চাইলে সেই বর্ণনাগুলো পুনরায় ব্যবহার করতে পারবেন, যা আপনার মূল্যবান সময় বাঁচায় এবং আপনার কাজকে আরও সহজ করে তোলে।
ইকমইজিএআই দ্বারা তৈরি এই কপি রাইটিং বা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন শুধু ওয়েবসাইটে ব্যবহারের জন্য নয়, বরং এর বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। বর্তমান সময়ে যেকোনো পণ্যের প্রচারণার জন্য ফেসবুক পোস্ট থেকে শুরু করে ব্লগ লেখা, প্রোডাক্ট ই–মেইল মার্কেটিং, বিদ্যমান গ্রাহকদের কাছে ইনস্টা মেসেজিংয়ের মাধ্যমে নতুন পণ্য সম্পর্কে জানানো, প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট তৈরি অথবা একটি দারুণ ভিডিও স্ক্রিপ্ট রাইটিং—সব ক্ষেত্রেই ইকমইজিএআইয়ের লেখা কনটেন্ট ব্যবহার করা যাবে। আপনার প্রোডাক্ট মার্কেটিংয়ের জন্য চাহিদা এবং প্রয়োজন যেমনই হোক না কেন, ইকমইজিএআই নির্ভুলভাবে কপি রাইটিং/প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিংয়ের পারফেক্ট সলিউশন দিচ্ছে।
ইকমইজিএআইয়ের সাফল্যের পেছনে রয়েছে একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ, যাঁরা ই-কমার্স ও এআই প্রযুক্তিতে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। উদ্যোগটির সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার ই-কমার্সে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ এবং এআই প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের অধিকারী। একজন সাবেক অনলাইন স্টোরের মালিক হিসেবে কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার ইকমইজিএআই প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে পণ্য কনটেন্ট ক্রিয়েশনে বিপ্লব ঘটানো যায় এবং ই-কমার্স ব্যবসায়িক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী সমাধান একসঙ্গে মিলে যায়।
আরেকজন সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা হাশমী বিন মোস্তফার রয়েছে কাটিং-এজ ফিল্ডে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। তিনি ইকমইজিএআইয়ের ভবিষ্যতের ই-কমার্স সলিউশন গড়ে তুলেছেন। জটিল প্রযুক্তিগুলোকে সুন্দর সমাধানে রূপান্তর করার তাঁর অসাধারণ সক্ষমতা এই প্রযুক্তিগত অবকাঠামোকে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছে। তিনি ইকমইজিএআইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং টিমগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাতে এআই-ড্রাইভেন কনটেন্ট ক্রিয়েশনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যায়। এই দুই উদ্যোক্তার দূরদর্শিতা ও দক্ষতা ইকমইজিএআইকে ই-কমার্স জগতের অন্যতম শক্তিশালী ও কার্যকর সমাধানে পরিণত করেছে।
উদ্যোক্তাদের আরও সহজে কনটেন্ট তৈরির সুযোগ দিতে ইকমইজিএআই এনেছে ডিফল্ট প্রিসেটস লাইব্রেরি, যেখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিভিত্তিক পেশাদার প্রম্পট সাজানো আছে। যেমন—
• ই-কমার্স (ফিচার বেজড)
• মার্কেটপ্লেস স্পেসিফিক (দারাজ, অ্যামাজন, ই-বে, ইটসি, শপিইফাই, ওউ কমার্স)
• সোশ্যাল মিডিয়া রাইটিং (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, লিংকডইন)
• অ্যাড কপি রাইটিং (গুগল অ্যাডস, ফেসবুক অ্যাডস, ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস)
• ভয়েসওভার স্ক্রিপ্টস
• ব্লগ আর্টিকেলস
• ই–মেইল কপি রাইটিং
• প্রিন্ট মিডিয়া রাইটিং
ফেসবুক পোস্ট থেকে শুরু করে ব্লগ কনটেন্ট, ই–মেইল মার্কেটিং, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং, প্রিন্ট মিডিয়া কনটেন্ট কিংবা ভিডিও স্ক্রিপ্ট—যেকোনো প্রমোশনাল প্রয়োজনে ইকমইজিএআই উদ্যোক্তাদের দিচ্ছে নিখুঁত সমাধান।
স্মার্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট
কনটেন্ট ম্যানেজমেন্টকে আরও বুদ্ধিদীপ্ত করতে প্ল্যাটফর্মটিতে রয়েছে স্মার্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। যেমন—
• প্রতিটি বর্ণনা টাইমস্ট্যাম্প, মেটাডেটাসহ ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত থাকে।
• সংরক্ষিত বিবরণে সংশ্লিষ্ট ছবি, প্রম্পটের বিস্তারিত, ভাষা ও টোনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।
• ইন্টুইটিভ ফিল্টারিং ও সার্চ ফিচারের মাধ্যমে মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় কনটেন্ট পাওয়া যায়।
ইকমইজিএআই ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার এক নিখুঁত সংমিশ্রণ উপস্থাপন করে, যা ই-কমার্স ব্যবসাগুলোকে আজকের প্রতিযোগিতামূলক ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে সফল হতে সক্ষম করে তোলে।
আজই ভিজিট করুন www.ecomeasy.ai এবং আপনার ই-কমার্স ব্যবসাকে রূপান্তরিত করুন এক নতুন মাত্রায়। এ ছাড়া সেবা–সম্পর্কিত যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন https://www.fb.com/thehkmarketings।