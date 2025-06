সেকালের ‘বকরি ঈদ’: সমাজ, সাহিত্য ও সাময়িকীতে প্রতিধ্বনি

এমনকি ১৮৮৭ সালে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার রাজা শশী শেখরেশ্বর রায় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গো-হত্যা নিষিদ্ধের প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়নি। The Moslem Chronicle পত্রিকায় ১৬ মে, ১৮৯৬-তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গো-রক্ষা আন্দোলনের একদিকে ছিল হিন্দুধর্মীয় পুনর্জাগরণের প্রবণতা, অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—মুসলমানদের কংগ্রেসের অধীনে আনার কৌশল। পত্রিকাটি আরও অভিযোগ তোলে যে গরু কোরবানিকে কেন্দ্র করে অনেক হিন্দু জমিদার মুসলমান কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালাতেন। তাদের ভাষায়:

‘Day after day, cruelties and oppressions are perpetrated on the helpless Mussalman cultivators by Hindu Zamindars in connection with the killing of cows, which would fill the darkest chapters in the most sensational novels.’

এই গো-রক্ষা আন্দোলন সাহিত্যে নতুন মাত্রা নেয়। গো-হত্যার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেন ‘গো-জীবন’ গ্রন্থ। মশাররফ হোসেনের ‘গো-জীবন’-এর (১৮৮৯) প্রতিবাদে মৌলভী নইমুদ্দীন রচনা করেন ‘গো-কান্ড’ (১৮৮৯)। বাদ-প্রতিবাদ শেষে তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মীর মশাররফ হোসেনের ‘গো-জীবন’ গ্রন্থের প্রতিবাদে সে সময় বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম একটি রচনা হলো রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর ‘অগ্নিকুক্কুট’ (১৮৯০)।

‘অগ্নিকুক্কুট’–এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে ১২৯৬ সালের ৩ ফাল্গুন সুধাকর পত্রিকায় লেখা হয়—‘গরু কোরবানি ও গো-মাংস ভক্ষণ মোসলমানের সামাজিক কার্য, উহা লইয়া হিন্দুগণ মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার করেন, তাহার কারণ কি এবং সেই অত্যাচার নিবারণের উপায় কি, তৎ সমুদয় এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। ইহার প্রথম অংশে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ, দ্বিতীয় অংশে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ ও তৃতীয় ভাগে হিন্দুদিগের বেদ-সংহিতার ভূরি ভূরি প্রমাণে পরিপূর্ণ।’ যাহোক, মশাররফ-নইমুদ্দীনের মামলার নিষ্পত্তি হলেও গো-হত্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে বিশ শতকের পুরো প্রথমার্ধ।