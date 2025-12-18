উপদেষ্টার পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ উপদেষ্টারা। আজ বৃহস্পতিবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে
উপদেষ্টার পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ উপদেষ্টারা। আজ বৃহস্পতিবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে
বাংলাদেশ

ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থা নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির স্বাস্থ্য নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয়, তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। তাঁর চিকিৎসার দেখভাল করতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল সিঙ্গাপুর পৌঁছেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ওসমান হাদির স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা হয় বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে।

জুলাই অভ্যুত্থানের পরিচিত মুখ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। গত শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয় নগরের বক্স কালভার্ট সড়কে তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। মাথায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়। তিনি এখন সেখানেই রয়েছেন।

গতকাল রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। তাঁর বিষয়ে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান নিয়মিতভাবে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিনই সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলা হয়। এই হামলাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে অন্তর্বর্তী সরকার।

ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় রাজধানীর পল্টন থানায় একটি মামলা হয়েছে। তাতে প্রধান আসামি করা হয়েছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুলকে। তদন্তসংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, ওসমান হাদিকে খুন করার ছক এঁটেই তাঁর ওপর হামলা হয়েছিল।

ওসমান হাদি হত্যাচেষ্টার মামলায় পুলিশ ও র‍্যাব এ পর্যন্ত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে সন্দেহভাজন গুলিবর্ষণকারী ফয়সাল করিম এবং তাঁর সঙ্গী আলমগীর শেখকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি।

Also read:ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ছক কষা হচ্ছিল কয়েক মাস ধরে
Also read:ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের অস্ত্র কে দিল, খুঁজছে পুলিশ
আরও পড়ুন