বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

ইপিজেডে কারখানার আগুন চার ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি, কাজ করছে ১৯টি ইউনিট

ইপিজেডের কারখানায় লাগা আগুন চার ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আজ সন্ধ্যায়
ছবি: সৌরভ দাশ

চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড) এলাকায় কারখানার আগুন চার ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৫টি ও নৌবাহিনীর ৪টি ইউনিট। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আগুন নিন্ত্রয়ণে আসেনি। এ ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিস্তারিত পড়ুন...

২১ বছরে এইচএসসিতে সর্বনিম্ন পাস: শিক্ষায় ‘গলদ’ না অন্য কিছু

ফলাফল প্রকাশের পর বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে শিক্ষার্থীরা রোল নম্বর খুঁজছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, ঢাকা, ১৬ অক্টোবর

দুই দশকের মধ্যে এবার উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় সবচেয়ে কম পাসের হারের রেকর্ড হয়েছে। ২০০৫ সালে এইচএসসিতে পাসের হার ছিল ৫৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। এর পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই পাসের হার বেড়েছে বা সামান্য কমবেশি হয়েছে। কিন্তু এবার তাতে বড় ধাক্কা এসেছে। ২১ বছর পর শিক্ষার্থীদের ফলাফলে একপ্রকার ধস নেমেছে।

বিস্তারিত পড়ুন...

ইসরায়েলকে আবার যুদ্ধ শুরুর অনুমতি দেওয়া হতে পারে: ট্রাম্প

এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১১ আগস্ট ২০২৫, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল বুধবার বলেছেন, যদি হামাস শান্তিচুক্তি মানতে না চায়, তিনি ইসরায়েলকে গাজায় আবার অভিযান চালানোর অনুমতি দিতে পারেন। সিএনএনকে তিনি বলেছেন, ‘আমি বললেই ইসরায়েলি সেনারা আবার সড়কে নামবেন।’

বিস্তারিত পড়ুন...

মিশা সওদাগর ব্যক্তিজীবনে কেমন, জবাবে যা বললেন দুই ছেলে

স্ত্রী মিতা, দুই ছেলে হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ ও ওয়াইজ করণীর সঙ্গে মিশা সওদাগর

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে নায়কের ভূমিকায় দেখা গেছে মিশা সওদাগরকে, তবে সুবিধা করতে পারেননি। পরে খলচরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। কখনো খুনি, কখনো গ্যাং লিডার—সাড়ে তিন দশকের ক্যারিয়ারে ভয়ংকর সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। খলচরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছেন মিশা।

বিস্তারিত পড়ুন...

ভারতের হয়ে প্রক্সি যুদ্ধ করলে যে বিপদ তালেবানের

পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েন করেছে তালেবান যোদ্ধারা

আফগানিস্তান আবারও সেই পরিচিত ও বিপজ্জনক পথে হাঁটছে। দেশটি আবারও প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছে। আঞ্চলিক শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বের মধ্যে আটকে পড়তে যাচ্ছে, যেখানে দেশটির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হচ্ছে, বৈধতা দুর্বল হচ্ছে।

বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন