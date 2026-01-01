অবকাশ শেষে কর্মমুখর ঢাকার নিম্ন আদালতপাড়া

এক মাসের অবকাশকালীন ছুটি শেষে আবারও খুলেছে ঢাকার জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজসহ অন্যান্য আদালত। তবে ছুটি শেষে আজ বৃহস্পতিবার প্রথম দিন হওয়ায় স্বাভাবিকের চেয়ে কর্মতৎপরতা কম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক চলায় কালো ব্যাজ ধারণ করে আদালতে উঠেছেন বিচারকেরা। ঢাকার নিম্ন আদালত ঘুরে আজ এ চিত্র দেখা যায়।
সরেজমিন দেখা যায়, বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে আদালতপাড়া। পরস্পরের সঙ্গে খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। আড্ডা দিচ্ছেন অনেকেই। আদালতের বিচারক ও কর্মচারীদের বুকে দেখা গেছে কালো রঙের ব্যাজ।
জানা গেছে, ঢাকা জেলা, মহানগর দায়রা জজ আদালতসহ অধীন সব আদালতে গত ২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটি চলেছে। এ ছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ জজ আদালত, সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালেও অবকাশ চলেছে। তবে জরুরি মামলা নিষ্পত্তির জন্য আদালতের সংশ্লিষ্ট কিছু বেঞ্চের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।
ঢাকা মহানগর আদালতের আইনজীবী মলয় সাহা বলেন, ‘দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ অনেকের সঙ্গে নতুনভাবে দেখা হয়েছে। আদালতে পুরোনো রূপ ফিরে এসেছে। সব আদালত না খুললেও অধিকাংশ আদালতে কার্যক্রম চলেছে। আমরা শুনানি করেছি।’
মহানগর দায়রা জজ আদালত বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বলেন, ‘অন্য স্বাভাবিক দিনের মতো আজ সকালে আদালত খুলেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মারা যাওয়ায় আমরা কালো ব্যাজ ধারণ করেছি।’
আদালতের কর্মচারীদের ব্যস্ততা কিছুটা কম।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের নাজির সুমন সিকদার প্রথম আলোকে বলেন, অধিকাংশ আদালতে বিচারকাজ শুরু হয়েছে। বিচারকেরা এজলাসে উঠেছেন। শুনানি করেছেন। তবে প্রথম দিন হওয়ায় কার্যক্রম কম। রোববার থেকে পুরোদমে শুরু হবে।
আদালতে ব্যস্ততা আছে পুলিশেরও।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক শেখ কামাল উদ্দিন বলেন, ‘এক মাস পর কোর্ট খুলেছে। আমাদের ব্যস্ততা স্বাভাবিক দিনের মতোই। আসামিরা আসছে, তাদের কোর্টে নিয়ে যাচ্ছি।’