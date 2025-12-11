মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে: উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত

মেট্রোরেলের টিকিটের ওপর মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া আসন্ন পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে খেজুর আমদানির ওপর থেকে শুল্ক–কর কমানো হয়েছে। এটি ৫২ দশমিক ২ শতাংশ ছিল। সেটা এখন ৪০ দশমিক ৭০ শতাংশে নেমে আসবে।
আজ বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ বৈঠক হয়।
বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, মেট্রোরেলের ভ্যাট প্রত্যাহারে সরকারের ৪০ কোটি টাকার মতো (বছরে) লোকসান হবে। কিন্তু এটি যেহেতু ঢাকার মানুষের যাতায়াতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে, সে জন্য ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।
গত জানুয়ারিতে মেট্রোরেলের টিকিটের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা আরও এক বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অব্যাহতি থাকবে। এ বিষয়ে এখন সরকার নতুন করে আবারও সিদ্ধান্ত নিল।
বর্তমান ভ্যাট আইন অনুযায়ী, যেকোনো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেলের টিকিটে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের বিধান আছে। মেট্রোরেল পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং গণপরিবহন। কিন্তু মেট্রোরেল চালুর পর শুরু থেকেই এর মালিক কোম্পানি ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অনুরোধে এ সেবার ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়নি।