মৎস্য ভবন মোড়ে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা অবস্থান

রাজধানীর মৎস্য ভবন মোড়ে সড়কে অবস্থান নিয়ে এক ঘণ্টা বিক্ষোভ করেছেন আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলমের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছেন।
এর আগে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, শিক্ষা ভবন, প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট হয়ে মৎস্য ভবনের সামনে আসেন। তাঁরা ডিএমপি সদর দপ্তরে যাচ্ছিলেন। তবে মৎস্য ভবন মোড়ে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়।
পরে মিছিলকারী শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নেন। এ সময় মৎস্য ভবন মোড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে কদম ফোয়ারার দিক থেকে শাহবাগে যাওয়া আংশিক রাস্তায় ধীরে যানবাহন চলতে দেখা গেছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা অ্যাম্বুলেন্স যেতে দিচ্ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তাঁরা মৎস্য ভবন মোড় ছেড়ে যান।
এরপর শিক্ষার্থীরা রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)–এর সামনে অবস্থান নেন। এতে শাহবাগের দিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহীন আল মোহাম্মদ তাসরিফ বলেন, ‘আমাদের আজকে দুটি দাবি আছে। প্রথমত, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে মাফ চাইতে হবে, ডিসি মাসুদকে বহিষ্কার করতে হবে এবং তাঁকেও মাফ চাইতে হবে। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে, প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের তিন দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।’
উল্লেখ্য, তিন দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ থেকে যমুনা অভিমুখে যাত্রা ঘিরে গতকাল বুধবার তাঁদের ওপর পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও জলকামান ব্যবহার এবং লাঠিপেটার ঘটনা ঘটেছে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন।