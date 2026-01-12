বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের ৪ প্রেস কর্মকর্তাকে অব্যাহতি

বিভিন্ন দেশে প্রেস উইংয়ে দায়িত্ব পালন করা বাংলাদেশ মিশনের ৪ কর্মকর্তাকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাঁদের কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি নিয়ে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ওই চার কর্মকর্তা হলেন, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) সুফি আবদুল্লাহিল মারুফ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের কনস্যুলেট জেনারেল অফিস অব বাংলাদেশের প্রথম সচিব (প্রেস) মো. আরিফুর রহমান, সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) আসাদুজ্জামান খান এবং জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) মো. ইমরানুল হাসান।
৭ জানুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আলমগীর কবির স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০২৫ সালের ১৭ মার্চ জারি করা প্রজ্ঞাপনটি বাতিলপূর্বক উক্ত মিশনসমূহের নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে নিজ কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদান করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস উইংসসমূহের চার কর্মকর্তাকে তাঁদের বর্তমান পদ ও কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে পরবর্তী পদায়নের জন্য ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে বর্ণিত মিশনসমূহে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের অনুকূলে আর্থিক সরকারি আদেশ জারি হয়েছে।