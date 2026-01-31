ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন জবি শাখার সভাপতি নাসির উদ্দিন, সম্পাদক নাছির আহমাদ

ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা আগামী দুই বছরের জন্য ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছে। এই নতুন কমিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে সভাপতি এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নাছির আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে।
এক বিবৃতির মাধ্যমে এই কমিটির অনুমোদন দেন ইউট্যাবের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং মহাসচিব অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খান।
এর আগে, ২৬ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় এক বর্ধিত সভা ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক মো. রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউট্যাবের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মো. নুরুল ইসলাম। কাউন্সিলে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ৩৫ সদস্যের এই কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটিতে সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক মো. আজম খান, অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক মো. ওমর ফারুক, অধ্যাপক কাজী সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ জামির হোসেন এবং অধ্যাপক কানিজ ফাতেমা কাকলী।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোস্তাফিজ আহমেদ, মো. মেজবাহ উল আজম সওদাগর, মো. আনিসুর রহমান, মো. আতাউল গণি ও আল হাকিম। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. নঈম আকতার সিদ্দিক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মো. জসিম খান এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মো. মোস্তাফিজুর রহমান মনোনীত হয়েছেন।
কমিটির অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের মধ্যে রয়েছেন প্রচার সম্পাদক তারেক বিন আতিক, সহপ্রচার সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ আনোয়ারুস সালাম, সহদপ্তর সম্পাদক ফারহানা ইসলাম খান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাহরিয়ার আহম্মদ এবং সেমিনার ও গবেষণা সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ লোকমান হোসেন এবং সমাজসেবা সম্পাদক ইমাম হোসেন।
এ ছাড়া সদস্য পদে রয়েছেন মো. রইছ উদ্দীন, মোস্তফা হাসান, মো. মঞ্জুর মোর্শেদ ভূঁইয়া, মো. ইমরানুল হক, আঞ্জুমান আরা, শাহ মো. নিসতার জাহান কবীর, মো. শহিদুল ইসলাম, আয়েশা আক্তার ডেইজী, শারমীন আক্তার, আহমদ ইহসানুল কবির ও আয়শা জাহান।