ডেঙ্গুতে এক দিনে ৮ মৃত্যু, ৭ জনই ঢাকা বিভাগের

ডেঙ্গুতে মৃত্যু বাড়ছেই। আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সোমবার সকাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত) সারা দেশে ডেঙ্গুতে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সাতজন এবং খুলনা বিভাগে একজন মারা গেছেন। একই সময়ে হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৫৯৫ জন।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪৭৪ হয়েছে। আর ১ জানুয়ারি থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৬৮ জন। অর্থাৎ চলতি বছরের প্রায় সাড়ে ১০ মাসেই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ৫৬৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে রাজশাহী বিভাগে ২২৯ জন, খুলনায় ২২০ জন, বরিশালে ২১১ জন, চট্টগ্রামে ২০৬ জন, ময়মনসিংহে ৭৩ জন, রংপুরে ৭১ জন এবং সিলেটে ২০ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
চলতি বছর এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগে—৬৩ হাজার ৩৫ জন। এরপর চট্টগ্রাম বিভাগে ২২ হাজার ৫১০ জন, খুলনায় ২২ হাজার ৮৪৮ জন এবং বরিশালে ১৮ হাজার ৯৬৭ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। রাজশাহী বিভাগে ১২ হাজার ৪৯ জন, ময়মনসিংহে ৭ হাজার ৯৭৭ জন, রংপুরে ৫ হাজার ৩৭৯ জন এবং সিলেটে ১ হাজার ৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
চলতি বছর এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ২৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। খুলনায় ৮৫ জন, চট্টগ্রামে ৪৭ জন, বরিশালে ৩২ জন, রাজশাহীতে ২৯ জন, ময়মনসিংহে ৩৮ জন, রংপুরে ৮ জন এবং সিলেটে ৪ জন মারা গেছেন। অর্থাৎ এ বছর ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকই ঢাকা বিভাগে।
বিগত বছরগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে ডেঙ্গুর প্রকোপের ওঠানামা স্পষ্ট হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে, ২০২৩ সালে দেশে ডেঙ্গুর সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ওই বছর হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজার ৭০৫। এরপর ২০২৪ সালে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হন, মারা যান ৫৭৫ জন। ২০২৫ সালে হাসপাতালে ভর্তি হন ১ লাখ ২ হাজার ৮৬১ জন এবং মারা যান ৪১৩ জন। এর আগে ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২ জন হাসপাতালে ভর্তি এবং ২৮১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।
২০২৩ সালের পরের দুই বছরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও ২০২৬ সালের ১০ নভেম্বরের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দেড় লাখ ছাড়িয়েছে। মৃত্যুও আগের বছরের পুরো সময়ের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১০ নভেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ১ লাখ ৪৭ হাজার ১৫৮ জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৬ হাজার ১৩৬ জন।
এদিকে শুধু ঢাকা শহরের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেই চলতি বছর ৩৩ হাজার ৩০৬ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।