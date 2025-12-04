সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের মেয়ের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের

সাবেক মন্ত্রী ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা শাজাহান খানের মেয়ে ঐশী খানের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার দুদক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
আক্তার হোসেন বলেন, ঐশী খানের নামে ১ কোটি ৭১ লাখ ১৮ হাজার ৯২ টাকার অবৈধ সম্পদ পাওয়া গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারি করা হয়। পরে তিনি সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। তাঁকে নির্ধারিত ২১ কর্মদিবসের বাইরে আরও ১৫ কর্মদিবস সময় দেওয়া হয়। এরপরও তিনি সম্পদ বিবরণী জমা দেননি। তাই মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া সম্পদ বিবরণী জমা না দেওয়ার অভিযোগে ভোলা–৩ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর স্ত্রী ফারজানা চৌধুরীর বিরুদ্ধেও মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ২ কোটি ২০ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৩ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।