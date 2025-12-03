সংস্কারকাজ শেষে হবিগঞ্জ-৫নং কূপ থেকে গ্যাস সরবরাহ বেড়েছে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট

সংস্কারকাজের পর বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেডের আওতাধীন হবিগঞ্জ-৫নং কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ বেড়েছে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট। বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পেট্রোবাংলা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হবিগঞ্জ-৫নং কূপের ওয়ার্কওভার (সংস্কারকাজ) বাপেক্সের ‘বিজয়-১১’ রিগ ব্যবহারের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পাদন করে বুধবার ২৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কূপটি ওয়ার্কওভার করার আগে দৈনিক কম-বেশি ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে পানি ও বালি উৎপাদন হতো। ওয়ার্কওভার শেষে বর্তমানে এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ২৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ড্রাই গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
চলতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেডের অধীন কৈলাসটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ বাপেক্সের মাধ্যমে সম্পন্ন করে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস হারে উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হবে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
এ ছাড়া চলতি মাসে আরও তিনটি কূপের—সিলেট-১০এক্স, সিলেট-১১ ও শ্রীকাইল-৫-এর খননকাজ সম্পন্ন হবে বলে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে পেট্রোবাংলা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাপেক্সের মাধ্যমে আরও দুটি কূপের—বিয়ানীবাজার-২ ও সেমুতাং-১-এর ওয়ার্কওভার সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।