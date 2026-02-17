সংসদ ভবনে ঢুকছেন জয়ী সংসদ সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার পরে
সংসদ ভবনে ঢুকছেন জয়ী সংসদ সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার পরে
বাংলাদেশ

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবে না বিএনপি

শুভা জিনিয়া চৌধুরী

সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ালেন সিইসি 

সংসদ ভবন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ শেষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১১টার কিছু আগে জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়।

শপথ অনুষ্ঠানের আগে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। শপথ পড়ান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীন।

সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য সাধারণত জাতীয় সংসদের স্পিকার পড়ান। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংবিধান অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে গত বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ করা হয়। একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে শেরপুর-৩ আসনে ভোট গ্রহণ হয়নি। আর দুটি আসনে ফলাফলের গেজেট প্রকাশে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৭ টি আসনের সংসদ সদস্যরা শপথ নিলেন।

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবে না বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীন

সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না বিএনপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা।

বিএনপির দায়িত্বশীল একটি সূত্র আজ মঙ্গলবার সকালে প্রথম আলোকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শপথ গ্রহণের আগে কক্সবাজার–১ আসনে বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি। জাতীয় সংসদে সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।’ দলীয় চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন বলে জানান সালাহউদ্দিন।

আমরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইনি : সালাহউদ্দিন আহমদ 

সালাহউদ্দিন আহমদ

কক্সবাজার–১ আসনে বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি। জাতীয় সংসদে সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। দলীয় চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ।

এসেছেন তারেক রহমান, সঙ্গে জুবাইদা ও জাইমা 

শপথ নিতে জাতীয় সংসদ ভবনে এসেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান।

এসেছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৩৯ মিনিটে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের এক্সে দেওয়া পোস্টে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

রাজধানীর যেসব সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত যানজট এড়াতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও লেক রোড এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে পড়ুন

অংশ নিচ্ছেন ১২০০ দেশি–বিদেশি অতিথি 

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন দেশি ও বিদেশি অতিথি অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে, যার মধ্যে ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রয়েছেন।

Also read:তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন যাত্রা বাংলাদেশের

শপথ পড়াবেন সিইসি 

শপথ নিতে সংসদে যাচ্ছেন জয়ী সংসদ সদস্যরা। আশপাশে উৎসুক মানুষের ভিড়

সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। সাধারণত জাতীয় সংসদের স্পিকার এ দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংবিধান অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Also read:বিএনপি সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেবে কি না, স্পষ্ট হয়নি

এসেছেন আমীর খসরু, হাফিজউদ্দিন,গয়েশ্বর, ফজলুর, আন্দালিভ, বাবর

সংসদে ঢুকছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

সংসদ ভবনে ঢুকতে দেখা গেছে চট্টগ্রাম-১১ আসনে নির্বাচিত বিএনপির সংসদ সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নেত্রকোনা–৪ আসনে জয়ী সংসদ সদস্য মো. লুৎফুজ্জামান বাবর, ভোলা–৩ আসনে বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, ঢাকা–৩ আসন থেকে জয়ী বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, কিশোরগঞ্জ–৪ আসনের জয়ী সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান। ভোলা -১ (সদর) আসনে জয়ী সংসদ সদস্য আন্দালিভ রহমান পার্থকেও ঢুকতে দেখা গেছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী সংসদ সদস্যরা শপথ নিচ্ছেন আজ মঙ্গলবার সকালে। সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ হবে। একই সময়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে।

সংসদ ভবনে ঢুকছেন জয়ী সংসদ সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার পরে

সকাল ৯টার পর থেকেই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংসদ ভবনে ঢুকতে দেখা গেছে। সংসদ ভবনের সামনে উৎসুক মানুষের ভিড় দেখা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্বপালন করছেন। রয়েছেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

সংসদ ভবনের সামনে উৎসুক মানুষের ভিড়। আজ মঙ্গলবার সকালে
সংসদ ভবনে ঢুকতে দেখা গেছে ভোলা -১ (সদর) আসনে জয়ী সংসদ সদস্য আন্দালিভ রহমান পার্থকে। আজ মঙ্গলবার সকালে
আরও পড়ুন