বনানীতে সেভয়ের ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট উদ্বোধন

প্রিমিয়াম আইসক্রিম অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে রাজধানীর বনানীতে প্রথমবারের মতো চালু হলো সেভয় গ্যালারির নতুন আউটলেট।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বনানীর রোড–৭ বি, প্লট–৫০-এ সেভয় আইসক্রিমের প্রথম ফ্ল্যাগশিপ আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়।
বনানীর এই নতুন আউটলেটের মনোমুগ্ধকর নান্দনিক ছোঁয়া আর আরামদায়ক পরিবেশ, যেখানে পরিবার ও বন্ধুরা একসঙ্গে বসে উপভোগ করতে পারবে প্রিমিয়াম আইসক্রিমের আসল অভিজাত স্বাদ।
বর্তমানে ঢাকার ধানমন্ডি, তেজগাঁও, শেফ’স টেবিল গুলশান–১, মেরুল বাড্ডা এবং শেফ’স টেবিল সিলেটে ব্র্যান্ডটির শাখা রয়েছে। ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ব্র্যান্ডটির।