জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

জকসুতে ১৯৪ প্রার্থীর খসড়া তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদকজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ২১টি পদে মোট ১৯৪ জন প্রার্থীর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী ১২ জন। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী ১১ জন।

গতকাল রোববার রাতে জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসানের সই করা এই খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়।

জকসু নির্বাচনে প্রার্থী হতে মোট ২৬৭ জন মনোনয়ন ফরম নিয়েছিলেন। জমা দেন ২১১ জন। ১৭ জনকে বাদ দিয়ে খসড়া তালিকা প্রকাশ হলো।

প্রকাশিত খসড়া তালিকা অনুযায়ী, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৩ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে ৪ জন, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ৯ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ৬ জন, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে ৫ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ৮ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৫ জন, পরিবহন সম্পাদক পদে ৭ জন, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক পদে ১৪ জন, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে ১০ জন এবং নির্বাহী সদস্য পদে প্রার্থী ৬৮ জন।

ভিপি পদের প্রার্থীরা হলেন মাসরুফ আহমেদ, তাওসিন ইসলাম, জীবন চন্দ্র, ইয়াসিন আহমেদ, মাহমুদ হোসেন তানজীদ, রিয়াজুল ইসলাম, রাকিব হাসান, আল ইমরান হোসেন, কিশোয়ার আঞ্জুম সাম্য, গৌরব ভৌমিক, মো. রাকিব ও চন্দন কুমার দাশ।

Also read:জকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ২৬৭ জন, শেষ দিনে ২৩৬

জিএস পদের প্রার্থীরা হলেন খন্দকার সালিল আলম, আরিফুজ্জামান টিংকু, উম্মে হানি সেবা, শাহ্ আহমেদ রেজা, ফয়সাল মুরাদ, আবদুল আলিম আরিফ, রাশিদুল ইসলাম, খাদিজাতুল কোবরা, উম্মে মাবুদা, এফ আর এম মেহেদী হাসান শুভ ও ইভান তাহসীভ।

এজিএস পদের প্রার্থীরা হলেন শাহরিয়ার রহমান আবির, শামসুল আলম মারুফ, ফাহিম ফয়সাল, মাসুদ রানা, গৌরাঙ্গ দাস, জহিরুল ইসলাম সোহাগ, শাহিন আলম, রিফাত ইসলাম, নাফিউ উদ্দীন জিসান, তামজিদ ইমাম, বি এম আতিকুল ইসলাম তানজিল, শরিফ হোসেন ও এস এম সরোয়ার হোসেন।

জকসুতে আগামী ২২ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ হবে। একই দিনে ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের কথা রয়েছে।

Also read:আইনি প্রক্রিয়ায় আটকে আছে জকসু নির্বাচন
আরও পড়ুন