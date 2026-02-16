রমজানে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ স্থগিত

পবিত্র রমজানে সরকারি–বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আগামী ৮ মার্চের পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ রাখতে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত।
হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবেদনের শুনানি নিয়ে আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, হাইকোর্টের আদেশ নিয়ে লিভ টু আপিল না করা পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেওয়া হলো।
এর আগে এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল রোববার হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। তাতে সরকারি–বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আগামী ৮ মার্চের পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আপিল বিভাগে আবেদন করে, যা আজ চেম্বার আদালতে ওঠে।
অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন। অনীক আর হক প্রথম আলোকে বলেন, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বিদ্যালয় (৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত) বন্ধ থাকবে; অর্থাৎ পুরো রমজান মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকছে না।
মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়ের রমজানের ছুটি দুই রকম থাকায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইলিয়াছ আলী মণ্ডল গত ২০ জানুয়ারি রিট আবেদনটি করেছিলেন।
২০২৬ সালের মাদ্রাসার ছুটির খসড়া তালিকায় পবিত্র রমজান, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ), লাইলাতুল কদর (১৭ মার্চ), জুমাতুলবিদা (২০ মার্চ) ও ঈদুল ফিতর (২১) মার্চ উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ছুটির কথা বলা আছে। অন্যদিকে এসব উপলক্ষ ধরে সরকারি/ বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ছুটির কথা উল্লেখ রয়েছে।
রিট আবেদনকারীর যুক্তি ছিল, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। সংবিধানের ২ক অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ এবং ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন ছাড়া কিছুই করা যাবে না। আইন অর্থ আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো প্রথা ও রীতি। স্বাধীনতার পর থেকে রমজান মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। এটিই প্রথা এবং এভাবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রমজান মাসে বন্ধ থাকে। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রমজান মাসে খোলা রাখার ওই সিদ্ধান্ত সংবিধান সমর্থন করে না।
ওই আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল হাইকোর্ট রুল দিয়ে ৮ মার্চের পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা আজ স্থগিত হলো।