সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। আজ রোববার রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে
বাংলাদেশ

ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব

ওসমান হাদিকে বিদেশে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে তাঁকে কখন এবং কোন দেশে নেওয়া হবে, তা এখনো বিস্তারিত জানানো হয়নি।

আজ রোববার রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। তিনি ওসমান হাদির চিকিৎসা এবং দেশের বাইরে নেওয়ার বিষয়ে জানান।

ওসমান হাদির চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে জানিয়ে আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বিদেশে নেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় এলে তাঁরা তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। সে জন্য ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে ধার করে অর্ধকোটি টাকা জোগাড়ের কথাও জানান তিনি।

ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে না পারায় সরকারের সমালোচনা করে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করেন আবদুল্লাহ আল জাবের। এ ঘটনার প্রতিবাদে আগামীকাল বেলা তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। গত শুক্রবার মতিঝিল এলাকায় গণসংযোগ করে ফেরার পথে বেলা ২টা ২৪ মিনিটে পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে চলন্ত ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা অবস্থায় তাঁকে গুলি করা হয়। প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং পরে সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা এখনো সংকটজনক।

