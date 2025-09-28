জকসু নীতিমালায় নতুন ৯ পদ সংযুক্তির দাবিতে ছাত্রদলের স্মারকলিপি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জকসু) নীতিমালায় নতুন পদ সংযুক্তি ও আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি নিশ্চিত করার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) স্মারকলিপি দিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।
রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতারা ইউজিসি চেয়ারম্যান বরাবর এই স্মারকলিপি জমা দেন। ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।
স্মারকলিপিতে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের যৌক্তিক দাবিগুলো বাস্তবায়নে প্রশাসন বারবার উদাসীনতা দেখাচ্ছে। জকসু নির্বাচনের নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আর্থিক সংকটে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত সম্পূরক বৃত্তি নিশ্চিত করার দাবিও জানান তাঁরা। জকসু নীতিমালায় ৯টি সম্পাদকীয় পদ রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে স্মারকলিপিতে।
পদগুলো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী সম্পাদক, মিডিয়া ও যোগাযোগবিষয়ক সম্পাদক, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক, দক্ষতা উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক, পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক।
স্মারকলিপিতে ছাত্রদল জকসুর নীতিমালা থেকে অর্থ সম্পাদক বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, কোষাধ্যক্ষ পদ রাখার বিপরীতে অর্থ সম্পাদক রাখা একটি পুনরাবৃত্তিমূলক পদ এবং অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক ক্ষেত্র তৈরি করে। পাশাপাশি মর্যাদার ব্যাপারে একটি ব্যত্যয় ঘটানোর মতো উপলক্ষ তৈরি হয় এবং সামনেও হবে। সে ক্ষেত্রে এটি না রাখাই ভালো। পাশাপাশি কোনো ব্যাপারে দ্বিমত তৈরি হলে পারস্পরিক দোষারোপের সংস্কৃতি তৈরি হবে। এ ছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৬৯–এর গণ–অভ্যুত্থান, ১৯৭৫–এর ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার বিপ্লব, ১৯৯০–এর গণ–অভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভাবধারার সাংস্কৃতিক চর্চা বেগবান করার লক্ষ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক’ পদ রাখার দাবি জানায়।
স্মারকলিপির বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ‘ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নানামুখী সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। ছাত্রদলের দাবি, আগামী অক্টোবরের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা যেন সম্পূর্ণ বৃত্তি পান। এ লক্ষ্যে আজ ইউজিসিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। পাশাপাশি জকসু নীতিমালায় কিছু প্রয়োজনীয় পদ যুক্তকরণের যৌক্তিক দাবিও জানিয়েছি।’
অক্টোবর মাসের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য যা কিছু দরকার, ছাত্রদল তা করছে। অক্টোবরের মধ্যে যেন সম্পূরক বৃত্তি নিশ্চিত হয়, সেই লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রদল। দাবি আদায় না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
স্মারকলিপি প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর আহম্মেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সরদার, মোস্তাফিজুর রহমান রুমিসহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।