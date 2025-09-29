এয়ার অ্যারাবিয়ার ১০ লাখ আসনে ‘সুপার সিট সেল’ অফার

বাংলাদেশের যাত্রীদের জন্য দারুণ সুযোগ নিয়ে এসেছে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় স্বল্প খরচের বিমান সংস্থা ‘এয়ার অ্যারাবিয়া’। প্রতিষ্ঠানটি তাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক জুড়ে ১০ লাখ আসনে বিশেষ ছাড়ে ‘সুপার সিট সেল’ নামে অফারের ঘোষণা দিয়েছে।
এই ছাড়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুটি বিমানবন্দর (শারজা ও আবুধাবি) এবং সেখান থেকে জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র, তুরস্ক, মিসর, ইতালি, পোল্যান্ড, গ্রিস, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, আজারবাইজানসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সরাসরি ফ্লাইট। এই অফারে যাত্রীরা মাত্র ১৩ হাজার ৪৮৬ টাকা থেকে শুরু করে একমুখী যাত্রায় ভ্রমণ করতে পারবেন।
অফারটির আওতায় ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত সিট বুকিং দেওয়া যাবে এবং এই টিকিটে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত ভ্রমণ করা যাবে।
এয়ার অ্যারাবিয়া বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরক্কো এবং মিসরে অবস্থিত পাঁচটি কৌশলগত কেন্দ্র থেকে ২০০টিরও বেশি রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এয়ার অ্যারাবিয়াকে বিমানশিল্পে একটি শক্তিশালী ও শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
পুরস্কারজয়ী এই বিমান সংস্থা যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এয়ার অ্যারাবিয়া বরাবরই যাত্রীসেবায় ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা প্রদানে নিবেদিত।
বিস্তারিত তথ্য জানতে এবং পরবর্তী ভ্রমণের টিকিট বুক করতে ভিজিট করুন:
www.airarabia.com