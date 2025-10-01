শুভ সকাল। আজ ১ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ বন্ধে সোমবার এক পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস। এতে বলা হয়েছে, পরিকল্পনার ২০ দফা প্রস্তাব মেনে নিলে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হতে পারে। যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৬৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আর উপত্যকাটিও পরিণত হয়েছে পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে। বিস্তারিত পড়ুন...
১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন সকাল আটটা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়, শেষ হয় বেলা সাড়ে তিনটায়। ভোট চলাকালেই বোঝা গিয়েছিল ১২ সংগঠনের ‘সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য’ বিপুল ভোটে জিততে চলেছে। কেননা শিক্ষার্থীরা এই প্যানেল নিয়ে ছিলেন বেশ উচ্ছ্বসিত। বিস্তারিত পড়ুন...
খাগড়াছড়ির গুইমারা তখন পুড়ছিল। রোববার দুপুরের দিকে তখন খাগড়াছড়ি শহরেই বৈঠকে বসেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। বৈঠকে ছিলেন জেলা প্রশাসক, পুলিশপ্রধানসহ জেলার শীর্ষ কর্তারা। বারকয়েক ফোন করে উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলতে ব্যর্থ হলাম। পরে তাঁর এক সহযোগী জানান, ‘জরুরি’ বৈঠকে ব্যস্ত আছেন উপদেষ্টা। বৈঠকের পরই কথা বলবেন। বিস্তারিত পড়ুন...
টুকটুকে লাল বেনারসি শাড়ি, গলায় মালা, মাথায় মুকুট আর খোলা চুলের দুই পাশে দুটি লাল গোলাপে সেজেছেন দুর্গা। হাতে-পায়ে আলতা আঁকা, কপালে তাঁর ত্রিনয়ন। কোমরের বন্ধনীতে গুঁজেছেন একগুচ্ছ পদ্মফুল। ছোট গণেশকে নিয়েছেন কোলে। বিস্তারিত পড়ুন...
শারদীয় দুর্গোৎসবের মধ্যে গতকাল সুস্মিতার সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সৃজিত। এর আগে ‘ডিয়ার মা’ সিনেমার প্রিমিয়ারেও একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে প্রেমের গুঞ্জনটা আরও উসকে উঠেছে। বিস্তারিত পড়ুন...