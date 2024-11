গুলিস্তানে হাসনাতের গাড়ির সঙ্গে আরেক গাড়ির ধাক্কা, চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ সারজিসের

বিজ্ঞাপন

‘মনে নাই সেই অভ্যুত্থানের দিনগুলোর কথা? একজনকে যখন বুলেটের আঘাতে লাশ বানিয়েছেন, তখন সেই জায়গায় অন্যজন দাঁড়িয়ে গিয়েছেন! কিন্তু পিছু হটেনি।’

সারজিস ওই পোস্টে আরও লেখেন, ‘ঠিক একইভাবে এক হাসনাতকে মারলে হাজারো হাসনাত এখন দাঁড়িয়ে যেতে প্রস্তুত ৷ এই নতুন বাংলাদেশের চলার পথকে অবরুদ্ধ করার দুঃসাহস দেখাবেন না ৷ এই তরুণ প্রজন্ম মাথা নোয়াবার নয়। আমরা মরতে শিখে গিয়েছি। We are open to be killed.’