ডাকসু নির্বাচনে কড়া নিরাপত্তা: বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ক্যাম্পাসে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে পুরো ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়েছে দুই হাজার পুলিশ সদস্য। নিষিদ্ধ করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র বহন।
ক্যাম্পাসের প্রধান প্রবেশমুখগুলো—শহীদ মিনার, পলাশী, নীলক্ষেত, উদয়ন স্কুল, ফুলার রোড ও দোয়েল চত্বর সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মকর্তা–কর্মচারী ও সাংবাদিকেরা প্রবেশ করতে পারছেন।
ক্যাম্পাসে যানবাহন প্রবেশও সীমিত রাখা হয়েছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি আর জরুরি সেবার যানবাহন প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে।
সরেজমিনে সকাল সাড়ে আটটায় দিকে শাহবাগ মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড ছাড়া ক্যাম্পাসের ভেতর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। প্রবেশমুখ পেরিয়ে ক্যাম্পাসের খানিক ভেতরে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) সদস্যরা রয়েছেন। এ পথে আসা মানুষদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের বিকল্প পথে গন্তব্যে যেতে বলা হচ্ছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী জানান, ডাকসু নির্বাচনে দুই হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি রয়েছে বিশেষায়িত দল—ডিবি, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট, ডগ স্কোয়াড, সোয়াট। রয়েছেন সাদাপোশাকধারী গোয়েন্দারাও। নির্বাচনের সময়জুড়ে ক্যাম্পাসে মোট আটটি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। সিসিটিভি মনিটরিং, মোবাইল টহল ও রিজার্ভ ফোর্সও রাখা হয়েছে।
ডিএমপি কমিশনার জানান, গতকাল সোমবার রাত আটটা থেকে আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ক্যাম্পাস এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের ‘ভলান্টিয়ার টিম’ গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি হলে ভোটকেন্দ্র পরিচালনায় তাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আশা করি, শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।’
আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে আটটি ভোটকেন্দ্রে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত।
ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। ৫ ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯, আর ১৩ ছাত্র হলে এ সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫।
ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যার মধ্যে বিভিন্ন পদে ৬২ জন ছাত্রী রয়েছেন। আর প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪। এসব পদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন।