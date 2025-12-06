হিউম্যান রাইটস টিউলিপ পুরস্কারের জন্য মনোনীত সানজিদা ইসলাম

মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য নেদারল্যান্ডস সরকারের হিউম্যান রাইটস টিউলিপ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’-এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম। এই পুরস্কার ‘মানবাধিকার টিউলিপ’ নামেও পরিচিত।
এ বছর বিভিন্ন দেশের মোট সাতজনকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।
সানজিদা বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশ থেকে একমাত্র তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন। এই মনোনয়ন বাংলাদেশের জন্য, ন্যায়বিচারের জন্য, অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্য একটা স্বীকৃতি।
২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হিউম্যান রাইটস টিউলিপ পুরস্কার দিয়ে আসছে। বিজয়ী ব্যক্তি ৫০ হাজার ইউরো এবং একটি টিউলিপ আকৃতির ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য পাবেন।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে নিয়ে ‘মায়ের ডাক’ নামের সংগঠন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সানজিদা। তাঁর ভাই সাজেদুল ইসলাম (সুমন) ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় র্যাবের একটি দল। এখনো তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সানজিদাকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৪ আসনের প্রার্থী করেছে বিএনপি।