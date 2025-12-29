ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ২ প্রার্থী

রাত পোহালেই আগামীকাল মঙ্গলবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) নির্বাচন। এরই মধ্যে শেষ মুহূর্তে এসে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন দুই প্রার্থী। তবে তাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন ছাত্রদল, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলকে।
প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়া দুই শিক্ষার্থী হলেন স্বতন্ত্র প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী তামজিদ ইমাম অর্ণব ও ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. মাজহারুল ইসলাম। তামজিদ ইমাম অর্ণব ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের এজিএস প্রার্থীকে সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছেন। মাজহারুল ইসলাম একই প্যানেলের ক্রীড়া সম্পাদককে সমর্থন দিয়েছেন।
আজ সোমবার এক ভিডিও বার্তায় তামজিদ ইমাম অর্ণব জানান, সার্বিক পরিস্থিতি ও বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় তিনি ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী বি এম আতিকুর রহমান তানজিলকে সমর্থন দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যাঁরা তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে তানজিলকে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন। এদিকে বিকেলে ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচে সংবাদ সম্মেলনে করে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিষয়ে ঘোষণা দেন মো. মাজহারুল ইসলাম।
আজ সোমবার রাতে কেন্দ্রীয় মনিটরিং রুমে সংবাদ সম্মেলনে করেন জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন থেকে সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামীকাল কেন্দ্রীয় সংসদের ৩৮টি কেন্দ্র ও হল সংসদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। মোট ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে ভোট নেওয়া হবে। প্রতিটি কেন্দ্রের আলাদাভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ভোটের ব্যালট (ওএমআর) ছাড়া সবকিছুই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যালট আগামীকাল মঙ্গলবার সকালে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ভোট গণনার জন্য ছয়টি মেশিন ব্যবহার করা হবে।’
নির্বাচনের নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।