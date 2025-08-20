গাইবান্ধায় নারী সাংবাদিককে হেনস্তা, উদ্বেগ মহিলা পরিষদের

গাইবান্ধায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নারী সাংবাদিককে হেনস্তার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা লক্ষ করছি, নারীদের কর্মক্ষেত্র ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় তাঁরা হয়রানি ও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। নারী সাংবাদিকেরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ধরনের ঘটনা নারীর জন্য কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবনযাপন ও স্বাধীন চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।’
ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয়, ১৮ আগস্ট সোমবার ওই নারী সাংবাদিক গাইবান্ধা আদালতে জামিন জালিয়াতির বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে যান। এ সময় তিনি আইনজীবীর বক্তব্য নিতে গাইবান্ধা বার ভবনের দ্বিতীয় তলায় যান। সেখানে অভিযুক্ত আইনজীবী ওই নারী সাংবাদিককে হেনস্তার পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে অশোভন আচরণ ও দুর্ব্যবহার করেন।
বিবৃতিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পেশাজীবী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে যুক্ত করে সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও জানানো হয় বিবৃতিতে।