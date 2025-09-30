১৫ ক্লাবের প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভুক্তি স্থগিত, আপাতত ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন না

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে তৃতীয় বিভাগ বাছাই ক্রিকেট থেকে উঠে আসা বিতর্কিত ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলর বা প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারপতি সৈয়দ হাসান যুবায়েরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ মঙ্গলবার রুলসহ এ আদেশ দেন।
গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তৃতীয় বিভাগ বাছাই ক্রিকেট থেকে উঠে আসা বিতর্কিত ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলর বা প্রতিনিধিদের নাম রেখে ২৬ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে বিসিবির নির্বাচন কমিশন।
ভোটার তালিকায় ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলর বা প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভুক্তির বৈধতা নিয়ে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ ওই রিট করেন। তফসিল অনুসারে, বিসিবির নির্বাচন ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।
আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মো. জহিরুল ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহা. এরশাদুল বারী খন্দকার।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলর বা প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভুক্তি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানান ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহা. এরশাদুল বারী খন্দকার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অনিয়মের অভিযোগ ওঠা ১৫টি ক্লাবের প্রতিনিধিদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। নাম অন্তর্ভুক্তি স্থগিত হওয়ায় আপাতত ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলর বা প্রতিনিধি ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তবে বিসিবির ৬ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বাধা নেই।
রিটে আবেদন থেকে জানা যায়, ১৫টি ক্লাব হচ্ছে এক্সিউম ক্রিকেটার্স, ঢাকা ক্রিকেট একাডেমি, পূর্বাচল স্পোর্টিং ক্লাব, নবাবগঞ্জ ক্রিকেট কোচিং একাডেমি, ওল্ড ঢাকা ক্রিকেটার্স, প্যাসিফিক ক্রিকেট একাডেমি, স্যাফায়ার স্পোর্টিং ক্লাব, মোহাম্মদপুর ক্রিকেট ক্লাব, গুলশান ক্রিকেট ক্লাব, ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি, নাখালপাড়া ক্রিকেটার্স, বনানী ক্রিকেট ক্লাব, মাহাখালী ক্রিকেট একাডেমি, ধানমন্ডি ক্রিকেট ক্লাব ও আলফা স্পোটিং ক্লাব।
এসব ক্লাবের তৃতীয় বিভাগ বাছাই পার হওয়ার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল না বলে দুদকের আবেদনে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্য অনুসন্ধানের সুপারিশ করেছে দুদক। বিসিবির নির্বাচন কমিশন ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় বিতর্কিত ১৫টি ক্লাবকে রাখেনি। তবে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ ছিল ক্লাবগুলোর। সেসব আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ১৫টি ক্লাবের প্রতিনিধিদের নাম রাখে বিসিবির নির্বাচন কমিশন।