চার দিনের সফরে ঢাকায় পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান চার দিনের সরকারি সফরে গতকাল বুধবার বাংলাদেশে এসেছেন। পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকায় পৌঁছানোর পর বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।
পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী এই সফর করছেন বলে ঢাকায় পাকিস্তানের হাইকমিশন জানিয়েছে।
সফরকালে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা, জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এসব বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হবে।