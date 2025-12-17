আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর সংস্কার করা ভবন উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি

আধুনিক সুযোগ–সুবিধা যুক্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর সংস্কার করা ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে এই ভবন উদ্বোধন করা হয়। এরপর ট্রাইব্যুনালের একটি লিফট উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি।
এই উদ্বোধনী আয়োজনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১–এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার ও সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২–এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী, সদস্য বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর উপস্থিত ছিলেন।
ট্রাইব্যুনাল-২ গঠনের পর থেকে পুরোনো হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত একটি আধা পাকা ভবনে এর কার্যক্রম চলছিল। সংস্কারের পর আজ পাকা ভবন উদ্বোধন করা হলো।