এ কে খন্দকার ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিস্মরণীয় সৈনিক: প্রধান উপদেষ্টা

বীর প্রতীক এ কে খন্দকারকে স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিস্মরণীয় সৈনিক অভিহিত করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, একজন বীর সন্তানকে হারাল দেশ। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।
এ কে খন্দকারের মৃত্যুর পর আজ শনিবার এক শোকবার্তায় তিনি এ কথা বলেন বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়।
মুক্তিবাহিনীর উপ–অধিনায়ক, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম প্রধান এ কে খন্দকার বার্ধক্যজনিত কারণে আজ সকালে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ কে খন্দকার। স্বাধীনতার পর তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। পরে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে দুই দফায় মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি।
তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এ কে খন্দকার ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় সৈনিক। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণের পরিচয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে তাঁর কৌশলগত সিদ্ধান্ত, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অটল দেশপ্রেম স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও সুসংহত করেছিল।’
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠনেও এ কে খন্দকারের অবদান স্মরণ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এ কে খন্দকার ছিলেন একজন সৎ ও সাহসী এবং আদর্শনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তাঁর কর্ম, চিন্তা ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত এ কে খন্দকারের লেখা ‘১৯৭১ ভেতরে বাইরে’ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আলোচিত একটি বই।
২০১৪ সালে সেই বই প্রকাশের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘এ কে খন্দকার রণাঙ্গনের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে পতিত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে ব্যাপক রোষানলে পড়েন। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরাই ছিল পতিত শাসকের দৃষ্টিতে তাঁর অপরাধ।’
এ কে খন্দকারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনাও প্রকাশ করেন তিনি।