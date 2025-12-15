শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনার আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা বাড়াতে আপিল করবে প্রসিকিউশন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যে অভিযোগে শেখ হাসিনার আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়েছে, সেটিতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল করবে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)।

আজ সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম।

গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম লিখেছেন, শেখ হাসিনা আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আজ প্রসিকিউশন আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় গত ১৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই মামলায় শেখ হাসিনাকে দুটি সাজা দেওয়া হয়—একটি মৃত্যুদণ্ড, অপরটি আমৃত্যু কারাদণ্ড। এখন এই আমৃত্যু কারাদণ্ডের জায়গায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল করবে প্রসিকিউশন।

