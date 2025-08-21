ব্র্যাক ব্যাংক: বছরের প্রথম ৮ মাসে ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্কের ১০ হাজার কোটি টাকার নিট ডিপোজিট প্রবৃদ্ধির রেকর্ড

২০২৫ সালের প্রথম আট মাসে ব্র্যাক ব্যাংকের ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক ১০ হাজার কোটি টাকার নিট ডিপোজিট প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই ডিপোজিট প্রবৃদ্ধি আমানত সংগ্রহ ব্যাংকটির টেকসইতার প্রতিফলন।
এই সাফল্য উদ্যাপনের লক্ষ্যে গতকাল বুধবার (২০ আগস্ট ২০২৫) ঢাকায় ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজনে ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্কের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগ দেন ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও (কারেন্ট চার্জ) তারেক রেফাত উল্লাহ খান এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক শেখ মোহাম্মদ আশফাক। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির সিনিয়র জোনাল হেড (নর্থ) এ কে এম তারেক, সিনিয়র জোনাল হেড (সাউথ) তাহের হাসান আল মামুন এবং ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের রিজিওনাল হেড, ক্লাস্টার হেড ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ অন্যরা।
কয়েক বছর ধরে ব্র্যাক ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের এই লক্ষণীয় ডিপোজিট প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংকটির ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্কের এমন মাইলফলক ব্যাংকিং খাতে আমানত সংগ্রহে নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করে চলেছে।
ব্যাংকের এমন সাফল্যে গ্রাহক আস্থা এবং গ্রাহকদের সঙ্গে সুসম্পর্কের বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও (কারেন্ট চার্জ) তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘গ্রাহকের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ককে আমরা আমানত সংগ্রহে সবচেয়ে বড় দক্ষতা হিসেবে দেখি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ২০২৫ সালের বাকি সময়ে এবং সামনের বছরগুলোতেও ডিপোজিট প্রবৃদ্ধিতে আমাদের এমন সাফল্য অব্যাহত থাকবে।’