হামের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে শরীরে লালচে ফুসকুড়ি, জ্বর–কাশিসহ নানা উপসর্গে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে অভিভাবকদের ভিড়। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, শ্যামলী, ঢাকা, ১৩ আগস্ট ২০২৬
হামের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে শরীরে লালচে ফুসকুড়ি, জ্বর–কাশিসহ নানা উপসর্গে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে অভিভাবকদের ভিড়। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, শ্যামলী, ঢাকা, ১৩ আগস্ট ২০২৬
বাংলাদেশ

হামের উপসর্গে আরও ছয়জনের মৃত্যু, মোট মৃত্যু ৯০৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ছয়জন মারা গেছে। আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল শনিবার সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত সময়ে মৃত্যুর এ ঘটনাগুলো ঘটে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে মারা গেছে ৮০৯ জন। আর নিশ্চিত হামে মৃত্যু ৯৯ জনের। সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৯০৮।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া নিয়মিত এই পরিসংখ্যানে বয়সভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। রোগতত্ত্ববিদেরা বলছেন, হাম সব বয়সী মানুষের হতে পারে, তবে শিশুরাই এতে বেশি আক্রান্ত হয়। প্রাদুর্ভাবের সময় হামের উপসর্গ নিয়ে যত মৃত্যু হচ্ছে, তার সবই হামে মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকের প্রতিবেদন বলছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে আরও ১ হাজার ২১ জনের শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দেওয়া রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৪২ হাজার ৭৯৭।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামের রোগী শনাক্তের সংখ্যা ৮০। ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট ১৭ হাজার ৮৮০ রোগীর শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে।

১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৪৫৭ রোগী। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৯৩৯ জন।

Also read:৫ মাসে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ৯০০ ছাড়াল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন বলছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কেউ মারা যায়নি। আর হামের উপসর্গে যে ছয়জন মারা গেছে, তাদের তিনজন ঢাকা বিভাগের। একজন সিলেট, একজন রাজশাহী আর অন্যজন ময়মনসিংহ বিভাগের।

Also read:হামে মারা যাওয়া ৫১% শিশুর টিকার বয়স হয়নি
আরও পড়ুন