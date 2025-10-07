ন্যাশনাল ফাইন্যান্স ও রূপায়ণ গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড ও রূপায়ণ গ্রুপের মধ্যে গত রোববার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির ফলে রূপায়ণ গ্রুপের হোম লোন গ্রাহকেরা ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে বিশেষ হারে ঋণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইরতেজা আহমেদ খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ব্রাঞ্চ ইমন আহমেদ খান, চিফ রিস্ক অফিসার মো. মোস্তফা আওয়াল ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (বিজনেস) মো. রাশেদ হুমায়ুন।
রূপায়ণ সিটি উত্তরার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম. মাহবুবুর রহমান, চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার মো. মোস্তফা কামাল, সিনিয়র ম্যানেজার (ক্রেডিট রিয়ালাইজেশন) মো. তারিক হোসেন ও এক্সিকিউটিভ (লোন ও রেজিস্ট্রেশন) মো. আশিক ইমরান প্রমুখ।
এই চুক্তি উভয় প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের জন্য সহযোগিতা ও উন্নত আর্থিক সেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।