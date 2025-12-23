যশোরে আইএফআইসি ব্যাংকের ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ বিষয়ক আয়োজন

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি লিড ব্যাংক হিসেবে যশোরে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) যশোরের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মো. রুকনুজ্জামান, যশোর জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাওমীদ হাসান এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।
জনসচেতনতামূলক র্যালির মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ বিষয়ক বিশেষ সেমিনার। এতে অতিথিরা উদ্যোগটির লক্ষ্য, কর্মপরিকল্পনা এবং ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থার বিভিন্ন সুফল নিয়ে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর বুথে কিউআর কোডের মাধ্যমে পেমেন্টব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণা দেওয়া হয়। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।