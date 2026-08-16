ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আ ব ম ফারুকের ইন্তেকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধপ্রযুক্তি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আ ব ম ফারুক আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ আগস্ট রাত ৮টা ৭ মিনিটে আ ব ম ফারুক ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আ ব ম ফারুক স্ত্রী, দুই মেয়ে, আত্মীয়স্বজন, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
শোকবার্তায় উপাচার্য বলেন, ‘আ ব ম ফারুক একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। জনস্বাস্থ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স ও খাদ্যনিরাপত্তা–বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধপ্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান শিমুল হালদার আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আ ব ম ফারুকের মরদেহ ঢাকায় আসে। বিমানবন্দরের অনুষ্ঠানিকতা শেষে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য তাঁর মরদেহ ওষুধপ্রযুক্তি বিভাগে আনা হয়। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর জানাজা। এরপর মরদেহ তাঁর বাসায় নেওয়া হবে। বাদ আসর রাজধানীর মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।
আ ব ম ফারুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের ডিন ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ফার্মাসিস্ট, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।