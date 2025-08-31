এডিসন রিয়েল এস্টেট: আবাসের নতুন সংজ্ঞা

‘রি–ডিফাইনিং হ্যাপিনেস’–এ বিশ্বাসী এডিসন রিয়েল এস্টেট সব সময়ই গ্রাহকের প্রতিশ্রুত জীবনধারা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। নকশা, নির্মাণ ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে একের পর এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সময়মতো প্রকল্প হস্তান্তর করে গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন করছে। সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া তাদের প্রকল্পগুলোই ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতির অনন্য দৃষ্টান্ত।
২০২৪ সাল থেকে এডিসন তাদের নয়টি প্রকল্পে ব্যবহার করছে ‘প্রিকাস্ট হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট (পিএইচসি)’ পাইল প্রযুক্তি। এটি সম্পূর্ণ কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত, দীর্ঘমেয়াদে স্থায়িত্ব বজায় ও বেশি ভার বহনের ক্ষমতা রাখে। একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, মাতারবাড়ী ও বাঁশখালী পাওয়ার প্ল্যান্টে।
এডিসনের প্রতিটি প্রকল্পে তিন ধাপে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেগুলো হলো—নির্মাণ শুরুর আগে মান পরীক্ষা, নির্মাণ চলাকালীন পর্যবেক্ষণ ও কাজ শেষ হওয়ার পর ভ্যালিডেশন।
এ পরীক্ষাগুলো নিজস্ব ল্যাব থেকে শুরু করে বুয়েট ও অন্যান্য মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫টিরও বেশি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি টেস্ট নিয়মিত করা হয়। প্রতিটি প্রকল্পে রড, কংক্রিট, বালু, পাথর, কাঠ, ইটসহ সব উপকরণের একাধিকবার গুণগত মান পরীক্ষা হয়। গ্যাস ও পানির লাইনে চাপ পরীক্ষার মাধ্যমে শতভাগ লিকপ্রুফ নিশ্চিত করা হয়। ছাদ, বারান্দা, পাইপলাইন থেকে শুরু করে ছোটখাটো প্রতিটি কাজে মানদণ্ড বজায় রাখা হয়। এখানেই শেষ নয়, প্রকল্প হস্তান্তরের আগে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিটি ধাপ পুনরায় যাচাই করা হয়।
২০২৫ সালে এডিসন একটি বিশেষ ‘গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি)’ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এর লক্ষ্য হলো নতুন নির্মাণ ধারণা, আধুনিক উপকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা। পরীক্ষামূলক প্রকল্প সফল হলে সেটি তাদের আসন্ন বিলাসবহুল প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে।
গ্রাহকের ঝামেলাহীন আরামদায়ক জীবন নিশ্চিত করতে এডিসন তাদের নির্মাণ উপকরণে নিয়মিত আপগ্রেড করছে। তার মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমদানিকৃত পাথর, সর্বোচ্চ গ্রেডের ৬০০ ডিডব্লিউআর স্টিল রিবার, মালয়েশিয়ান লেভিয়েট ব্র্যান্ডের কাপলার—যা ভূমিকম্পে বাড়তি সুরক্ষা দেয়, উচ্চমানের মেশিনে তৈরি ইট, যা দেয়াল সমান রাখে ও ভালো ইনসুলেশন দেয়, শতভাগ ছাদে হিট ও ওয়াটার প্রুফিং, আন্তর্জাতিক মানের অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, স্টেইনলেস স্টিল, সিপিভিসি পাইপ, রাস্ট-ফ্রি গ্যাস রাইজার এবং লিকপ্রুফ পাইপলাইন, পরীক্ষিত কাঠ ও ক্রোম প্লেটেড ফিটিংস নিশ্চিত করে।
ভালো নকশা, টেকসই কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চয়তা থেকে একটি বাড়ি সুখের আবাসে পরিণত হয়। সে ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা ও অতিরিক্ত খরচ থেকে মুক্তি দিয়ে এডিসন রিয়েল এস্টেট প্রতিটি ক্রেতার জন্য ঝামেলাহীন আবাস নিশ্চিতের মাধ্যমে দিচ্ছে মানসিক প্রশান্তি।