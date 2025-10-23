তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে আবার আসছে ‘রাইজ অ্যাবাভ অল’

আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পাবলিক স্পিকিং ইভেন্ট ‘রাইজ অ্যাবাভ অল ২০২৫’। ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার ঢাকার ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হবে এ আয়োজনের নবম আসর।
শিক্ষার্থী, তরুণ পেশাজীবী ও নতুন উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করা, তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের শীর্ষ অর্জনকারীদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়াই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। এক মাসব্যাপী প্রচারণার মাধ্যমে দেশের ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫টি ক্লাবে পৌঁছানো হয়েছে এ আয়োজনে অংশগ্রহণের বার্তা।
ডন সামদানি ফ্যাসিলিটেশনের উদ্যোগে আয়োজনটির ডিজিটাল পার্টনার প্রথম আলো ডটকম। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম ‘সুখী’। সহযোগী হিসেবে রয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, মাস্টারকার্ড ও গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড।
এ বছরের আয়োজনে মূল বক্তাদের মধ্যে থাকছেন ডিজিটাল হেলথকেয়ার প্ল্যাটফর্ম সুখীর প্রধান নির্বাহী আহমেদ আরমান সিদ্দিকী, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামদুদুর রশিদ, ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসিমুল বাতেন, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী নাসের এজাজ বিজয়, আইস্মার্টু টেকনোলজি বিডি লিমিটেডের প্রধান
নির্বাহী রেজওয়ানুল হক, কনটেন্ট ক্রিয়েটর শুভাশীষ ভৌমিক, ইমামি বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড তানজীন আলম, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের উপাচার্য রুবানা হক এবং ওরাকল বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুবাবা দৌলা।
বক্তৃতা ছাড়াও ‘দ্য ব্যাংকিং লেজেন্ডারি ডুয়ো’ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেবেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার।
নারী উদ্যোক্তার প্যানেল আলোচনায় অংশ নেবেন ফিট এলিগেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা শরমিন, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার রাবা খান এবং নারী বক্সার সানজিদা জান্নাত।
অনুষ্ঠানে থাকছে আরও নানা আকর্ষণীয় সেশন—মাস্টারকার্ড স্পেশাল প্যানেল, মাইন্ড অ্যান্ড বডি সেশন, স্টার্টআপ, এসএমই ও লার্জ বিজনেস প্যানেল, টেক আড্ডা এবং ইনফ্লুয়েন্সার আড্ডা। এ ছাড়া সুখী আয়োজন করবে পুশ-আপ চ্যালেঞ্জের ফাইনাল রাউন্ড, যেখানে বিজয়ীদের মঞ্চে পুরস্কৃত করা হবে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী জাহিদ হাসান, আরিফিন শুভ ও তাসনিয়া ফারিন। সন্ধ্যায় থাকবে জনপ্রিয় ব্যান্ড নেমেসিসের পরিবেশনা। ২০১৬ সালে শুরু হওয়া ‘রাইজ অ্যাবাভ অল’ বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী পাবলিক স্পিকিং প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। এ আয়োজন ব্যবসা, মিডিয়া, সংস্কৃতি, খেলা ও বিনোদনের শীর্ষ অর্জনকারীদের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মকে একত্র করে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে টিকিট সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই লিংকে।