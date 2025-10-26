সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বেড়েছে

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে সংঘটিত গুম-খুনের ঘটনায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১১ ডিসেম্বর এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ধার্য করা হয়েছে।
আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দিয়েছেন। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-১-এর অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এ মামলার ১১ আসামির মধ্যে ৪ আসামির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও জিয়াউল আহসান। বাকি আসামিদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এ মামলায় আজ মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।
প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম বলেন, গুমের অভিযোগে একটি বিবিধ মামলা (মিস কেস) অনেক দিন ধরে চলছে। এ মামলায় ইতিমধ্যে দুটি ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হয়েছে। এ দুটি মামলায় ২৫ সাবেক-বর্তমান সেনা কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে আসামি করা হয়েছে, আরেকটি অংশের (আজ যে মামলার শুনানি হয়েছে) তদন্ত চলছে। সেই তদন্তও শেষ পর্যায়ে আছে। আজকের এ মামলায় কিছু আসামির নাম ওই দুটি মামলায় আসামি হিসেবে চলে এসেছে। তাই তাঁদের আর এই মামলায় যুক্ত করা হবে না।