‘পুষ্টি ভার্সেস অব লাইট: সিজন-২’ শুরু হচ্ছে

আসন্ন মাহে রমজান উপলক্ষে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা ‘পুষ্টি ভার্সেস অব লাইট: সিজন-২’। আজ রোববার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন টি কে গ্রুপের বিজনেস ডিরেক্টর মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল হক।
অনুষ্ঠানে ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট আলেমগণ এবং টি কে গ্রুপের বিভিন্ন ইউনিটের হেড অব সেলস, হেড অব বিজনেসসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল হক বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মেধাবী হাফেজ কিশোর-কিশোরীদের জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করার উদ্দেশে আয়োজিত এই পবিত্র কোরআন চর্চায় পুষ্টি যে যাত্রা শুরু করেছে, তা অব্যাহত থাকবে। আমরা আশাবাদী, দ্বিতীয় আসরে পুষ্টি ভার্সেস অব লাইট আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।’
টি কে গ্রুপের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলামের খেদমতে এই আয়োজন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ পরিচালক আলমাস রাইসুল গনি।
প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারি শেখ আহমাদ বিন ইউসুফ আল আজহারী বলেন, ‘কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে পবিত্র কোরআনের প্রতি অনুরাগী করতে এই আয়োজন প্রশংসার দাবিদার।’
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খুদে প্রতিভাবান হাফেজরা প্রাথমিক বাছাই পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। অভিজ্ঞ বিচারক ও আলেমদের বিবেচনায় সেরা প্রতিযোগীরা মূল পর্বে অংশ নেবে। ২২ ডিসেম্বর শুরু হবে দেশব্যাপী বাছাই পর্ব। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ীরা পাবেন লক্ষাধিক টাকাসহ বিভিন্ন পুরস্কার। এ ছাড়া আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বাছাই পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় উপহার।
‘পুষ্টি ভার্সেস অব লাইট: সিজন-২’-এর পর্বগুলো পবিত্র রমজান মাসজুড়ে চ্যানেল নাইন-এ প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে মাগরিবের আজানের আগপর্যন্ত প্রচারিত হবে।