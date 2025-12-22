বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২২ অক্টোবর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

‘তবু মাথা নোয়াবার নয়’

শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ভবন ঘেরাও করে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টায়
ছবি: প্রথম আলো

গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার চরম নিষ্পেষণমূলক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পতন ঘটানোর পর মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বপ্ন দেখছিল, বাংলাদেশ বুঝি এবার বাক্‌স্বাধীনতার অভয়ারণ্য হয়ে উঠল। ১৮ ডিসেম্বর রাতে সেই স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন মাটিতে সশব্দে আছড়ে পড়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ মুহূর্ত

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার হামলা ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত প্রথম আলো ভবনের সামনে অবস্থান করেন। তিনি সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে

ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেছেন, ‘প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা মানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত। এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি ভয়াবহ মুহূর্ত ছিল। আমরা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না।’ বিস্তারিত পড়ুন...

প্রথম আলোর শত্রু কারা, বন্ধু কারা

প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর

প্রথম আলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তর। অভিযোগকারী পক্ষও অনেক। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, প্রথম আলো কারও পক্ষে লেখে না। এই নির্লিপ্ততা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রথম আলোকে বিপুল পাঠকপ্রিয় করেছে। তারপরেও প্রথম আলো কার্যালয়ে ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটল। এর কারণ কী, তার উত্তর নিশ্চয় সব পক্ষের কাছে এক রকম হবে না। বিস্তারিত পড়ুন...

ছয় ডিনের পদত্যাগপত্র লিখে এনে কল করলেন আম্মার, বিভাগে খুঁজলেন শিক্ষকদের

ডিনদের পদত্যাগপত্র হাতে নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে একে একে তাদের কল করেন রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার সকালে রাকসু ভবনের সামনে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি অনুষদের আওয়ামী লীগপন্থী ডিনদের পদত্যাগের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেছেন রাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মার। রোববার সকালে তিনি রাকসু ভবনের সামনে অবস্থান নেন। বিস্তারিত পড়ুন...

ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি, উঠে এল তদন্তে

লিওনেল মেসি যখন দিল্লিতে। ১৫ ডিসেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে

কলকাতা দিয়ে শুরু। এরপর হায়দরাবাদ, মুম্বাই হয়ে দিল্লি—গত সপ্তাহটা ভারতজুড়ে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন লিওনেল মেসি। সঙ্গে ছিলেন দুই পুরোনো বন্ধু লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পল। ইন্টার মায়ামির এই মহাতারকাদের সফরটি ছিল পুরোপুরি বাণিজ্যিক। তবে ফুটবলের চেয়েও এই সফর বেশি আলোচনায় এসেছে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামের নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার কারণে। বিস্তারিত পড়ুন...

