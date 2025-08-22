শুভ সকাল। আজ ২২ আগস্ট, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ ছুটির দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে সাদাপাথর লুটপাটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪২ জন রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তালিকায় বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা আছেন। এ ছাড়া লুটাপাটে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবির নিষ্ক্রিয়তা ও সহযোগিতা ছিল। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের ও স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা। প্যানেলগুলোর প্রার্থী চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় এখন ক্যাম্পাসে নির্বাচনী আমেজ তৈরি হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...
বিদেশি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ‘মাদক পাচারকারী’কে গ্রেপ্তার করেছিল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। গ্রেপ্তার ব্যক্তি ৩১ ঘণ্টার মধ্যে জামিন পেয়েছেন। এ ঘটনায় বিস্মিত হয়েছেন অধিদপ্তরটির কর্মকর্তারা। বিস্তারিত পড়ুন...
২০০৮ থেকে ২০২৪-এ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পতনের আগপর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শেখ হাসিনার সরকার ‘শেখ মুজিব বিনির্মাণ প্রজেক্টে’ বিনিয়োগ করে গেছে। শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের শেষ দশকে শেখ মুজিবের সমালোচনা করার জন্য অনেকে কারাগারে গেছেন, জুলুমের শিকার হয়েছেন। এমনকি শিশুরাও এই নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। বিস্তারিত পড়ুন...
ভবনটি ভাঙলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আটতলার বাসিন্দা মাসুম বাসার ও মিলি বাসার, নাট্যপরিচালক হিমু আকরাম এবং ভবনমালিক সৌরভ রহমান। এ ছাড়া সাততলার বাসিন্দা অভিনেত্রী নাবিলা ইসলামসহ অন্য ফ্ল্যাটমালিকদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ভবনের ছয়তলায় ফ্ল্যাট কিনেছেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। বিস্তারিত পড়ুন...