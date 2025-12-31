খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আজ সুপ্রিম কোর্টে ছুটি

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাবেক খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আজ বুধবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকারের নির্বাহী আদেশে বুধবার সারা দেশে এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির অনুমোদনক্রমে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগ বুধবার সাধারণ ছুটি পালন করবে।